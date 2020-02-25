25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 млн электронных рецептов выписано в Беларуси в 2019 году, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

В плане электронного здравоохранения наиболее развита технология "Электронный рецепт", которая внедрена в 592 организациях здравоохранения. К ней подключены все государственные аптечные сети и более половины коммерческих аптек. При этом наблюдается положительная динамика при их выписке: если в 2018 году это было чуть менее 6,5 млн, то в 2019-м - более 10 млн.

К республиканской телемедицинской системе подключено 255 организаций, проведено почти 30 тыс. консультаций. По словам министра, имеющийся опыт свидетельствует о том, что его нужно развивать.

Перед регионами ставится задача обеспечить соответствие всех систем, которые создаются на местах, - и телемедицинского обеспечения, и инфраструктуры - требованиям, чтобы к 2022 году создать национальную систему электронного здравоохранения.

Как отметил Владимир Караник, высокий уровень информатизации системы здравоохранения республики - залог достижения удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг. Беларусь одна из стран Европейского региона, реализующая собственную стратегию развития электронного здравоохранения. "Фактически мы первая отрасль в стране, которая так системно и кардинально подошла к вопросу информатизации с возможностью последующей интеграции в общую автоматизированную информационную систему", - добавил он.-0-