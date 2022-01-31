Более 100 выездных профсоюзных правовых приемов проходят сегодня по всей Беларуси

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовые инспекторы Федерации профсоюзов оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в каждом районе Беларуси. Приемы проходят непосредственно в организациях и предприятиях, находящихся на территории районов и городов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Специалисты консультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Такую форму работы профсоюзные правовые инспекторы практикуют с марта 2015 года. К слову, это не единственная практика оказания юридической помощи. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное обращение или электронное через специальный сервис на интернет-портале ФПБ, а также обратиться в профком непосредственно на предприятии.

"Эта практика позволяет более оперативно решать проблемы обратившихся. Где-то достаточно консультации, с кем-то из работников продолжаем решать вопрос и после приема. Несмотря на то, что консультируем непосредственно по трудовым вопросам, есть случаи, когда разъяснения необходимы и по другим вопросам. Это могут быть вопросы применения жилищного законодательства, пенсионного, - рассказала начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Марина Лазарь. - Напомню, что во время правовых приемов к нам присоединяются и сотрудники прокуратуры. Приоритетными направлениями нашего сотрудничества остаются вопросы соблюдения нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении. Это те проблемы, с которыми к нам чаще обращаются".

Правовая защита и юридическая помощь работникам - одно из основных направлений деятельности Федерации профсоюзов. Только за 2021 год членскими организациями и организационными структурами ФПБ общественный контроль осуществлен в отношении более 24 тыс. организаций. Выявлено свыше 48 тыс. нарушений законодательства о труде. Более 90% из них по требованию профсоюзов устранены нанимателями. В прошлом году в ряде случаев профсоюзам удалось предотвратить незаконное увольнение. Кроме того, были выявлены нарушения порядка увольнения. В каждом таком случае профсоюзы добились справедливого решения.-0-