Более 11 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили белорусские военные в 2019 году

15 января, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Более 11 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили группы разминирования в 2019 году. Об этом журналистам сообщил начальник инженерных войск Вооруженных Сил - начальник управления инженерных войск Генерального штаба ВС полковник Андрей Кураков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подвижными группами разминирования подразделений Вооруженных Сил в 2019 году было выполнено более 400 заявок военных комиссариатов на обезвреживание взрывоопасных предметов. Было обнаружено и уничтожено свыше 11 тыс. таких предметов", - сказал Андрей Кураков. Очисткой территории Беларуси занимались 28 подвижных групп разминирования, подготовленных в 13 соединениях и воинских частях Вооруженных Сил.

"Земля у нас до сих пор напичкана снарядами, бомбами, гранатами как со времен Второй мировой, так и Первой мировой войны. Мы их находим и обезвреживаем, и с каждым годом их количество, к сожалению, не уменьшается", - добавил начальник инженерных войск.

К примеру, в Докшицком районе в 2019 году вблизи станции Крулевщизна было обнаружено и обезврежено более 9 тыс. боеприпасов времен Второй мировой войны. Они оказались там в результате подрыва немецкими войсками артиллерийского склада. Работа в данном месте запланирована и на текущий год.

В 2019 году все подвижные группы разминирования оснастили противоосколочными костюмами, новыми миноискателями австрийского и американского производства. "Средства обнаружения взрывоопасных предметов у нас на сегодня, наверное, на одном из самых высоких уровней в мире", - отметил Андрей Кураков.

В этом году одним из основных событий для инженерных войск будет сбор понтонных подразделений. Он пройдет на Днепре в районе Могилева. Завершится сбор тактико-специальным учением.

Сегодня на базе 2-й инженерной бригады под Минском прошел сбор по разминированию. Демонстрировались вооружение, оборудование и экипировка, которые используют инженерные войска. В программе отработка поиска и уничтожения взрывоопасных предметов в различных условиях, демонстрация практических занятий по обучению групп разминирования действиям в разных ситуациях. В том числе сегодня в инженерных войсках впервые на практике испытали блокиратор взрыва.-0-