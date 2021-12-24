Более 110 работ представили на конкурс новогодних игрушек "Белой Руси" во Фрунзенском районе Минска

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии новогодних праздников Фрунзенская районная организация Минска РОО "Белая Русь" организовала конкурс новогодних игрушек, участниками которой стали 110 жителей района - детей и взрослых, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минской городской организации РОО "Белая Русь".
Представить работы могли все желающие. Главное условие - наличие на игрушках символики "Белой Руси". "На приглашение принять участие в конкурсе откликнулись 110 жителей района в возрасте от 4 до 62 лет. На суд жюри они представили 113 работ", - рассказал председатель Фрунзенской районной организации Минска "Белая Русь" Игорь Тимашишин.
Лучших определяли по шести номинациям: "Снежинка", "Новогодние гирлянды и венки", "Новогодние персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик", "Елочная игрушка", "Новогодняя открытка" и "Новогодняя композиция".
В итоге 23 работы отмечены дипломами и подарками. За оригинальность творческого замысла, художественное воплощение идеи народного единства и популяризацию деятельности "Белой Руси" Гран-при присудили коллективной работе яслей-сада №385 Минска "Снеговик-почтовик".
На церемонии награждения, состоявшейся сегодня, с добрыми пожеланиями к участникам праздника обратились депутаты Палаты представителей Василий Панасюк и Марина Ленчевская. "Новый год - теплый праздник. Пусть благополучие войдет в каждый дом",- сказал Василий Панасюк.
Творческий конкурс стал частью акции "В Новый год с "Белой Русью".-0-