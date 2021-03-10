Более 13,5 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе "Семейный капитал"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многодетных семей на 1 марта 2021 года открыто 95 880 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 13 545, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 335 депозитных счетов на сумму $823,4 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно - не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 13 545 депозитных счетов на сумму Br305 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. Размер выплаты определяется уже в белорусских рублях и ежегодно индексируется. С 1 января 2021 года он составляет Br23 737,5.

"На 1 марта этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 31 167 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий - 27 843 (89,3%), на получение образования - 1714 (5,5%), на получение медицинских услуг - 1610 заявлений (5,2%). Принято 29 613 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 6539, следом идут Минская - 4877, Гомельская - 4857, Минск - 3870, Гродненская – 3452 и Могилевская область - 3018. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 3000.-0-