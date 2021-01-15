Более 15 тыс. пассажиров за первый месяц перевезли новые поезда Минск-Могилев и Минск-Пинск

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 15 тыс. пассажиров за первый месяц перевезли новые поезда в сообщении Минск-Могилев и Минск-Пинск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Новые маршруты востребованы у пассажиров. Прежде всего за счет привлекательного времени в пути, удобного графика и комфортных условий проезда", - отметили в пресс-центре.

С 13 декабря в сообщении Минск-Могилев ежедневно курсируют три пары поездов ДП6 межрегиональных линий бизнес-класса. Время в пути - менее 3 часов (от 2 ч 44 мин до 2 ч 52 мин). На маршруте между Минском и Могилевом предусмотрены остановки по станциям Осиповичи, Елизово и Несета.

Также первый месяц прошел с начала курсирования нового поезда региональных линий бизнес-класса по маршруту Минск-Пинск. Он курсирует по пятницам и воскресеньям. Время в пути 4 ч 2 мин и 4 ч 4 мин - с остановками по станциям Барановичи-Полесские, Ляховичи, Ганцевичи и Лунинец.

"Новый подвижной состав соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. Просторный салон, система кондиционирования воздуха, мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников. Также для пассажиров организован бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi, а также к бортовому медиасерверу с большим выбором фильмов. Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов", - отметили в БЖД.-0-