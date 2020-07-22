22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,6 тыс. человек в Беларуси уже вышли на свободу по амнистии, их освобождение существенно на оперативную обстановку не влияет. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказал замначальника отдела организации работы уголовно-исполнительных инспекций управления надзорно-исполнительной деятельности МВД Сергей Сергиевич.

Закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне вступил в силу в мае. "При его реализации освобождено из учреждений уголовно-исполнительной системы более 1,6 тыс. осужденных. Все поставлены на соответствующие учеты сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций. При постановке на учет выясняются потребности освобожденных в трудоустройстве, оказании гуманитарной, материальной помощи, ином содействии", - проинформировал Сергей Сергиевич.

После освобождения по амнистии 2020 года рецидив совершили менее 10 человек. "Реализация двух законов об амнистии существенно на осложнение оперативной обстановки не повлияла, количество рецидивных преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось", - отметил правоохранитель.

Организации соцзащиты оказывают освобожденным из мест лишения свободы материальную и мгуанитарную помощь. Есть места для временного пребывания. Правоохранители взаимодействуют и с негосударственными некоммерческими организациями. "Сейчас активно оказывает содействие Белорусское общество Красного Креста. В настоящее время с БОКК прорабатывается вопрос об оказании помощи освобожденным из мест лишения свободы, в том числе и на основании амнистии, утратившим социально полезные и родственные связи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Таким лицам будут оказываться гуманитарная помощь, предоставляться ваучеры для приобретения продуктов питания, а также противоэпидемиологические пакеты со средствами личной гигиены", - рассказал Сергей Сергиевич.

Как сообщалось, в мае Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". В законе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых. По данным МВД, количество таких граждан составит около 5,4 тыс. человек.

Применение амнистии производится в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу соответственно органами и учреждениями, исполняющими наказание, органами уголовного преследования и судами.-0-

Все материалы круглого стола здесь