Более 16 тыс. старшеклассников поучаствовали в районных турах правового турнира "Сила закона"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 16 тыс. старшеклассников приняли участие в районных турах первого республиканского правового турнира "Сила закона" для учащихся 10-11-х классов учреждений общего среднего образования, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Вероника Пашурина.

"Проект проходит в три тура - районный, областной, республиканский. В первом туре приняли участие более 16 тыс. старшеклассников. Ребятам необходимо было ответить на 35 вопросов по правовой тематике. В итоге правильно ответили 32 человека. Лучшее время прохождения теста - 4 минуты 23 секунд. Такой рекорд поставил ученик 11-го класса средней школы №30 Гомеля Дмитрий Аверьянов", - рассказала Вероника Пашурина.

По ее словам, 21 декабря стартуют областные и Минский городской туры проекта, а затем одновременно в областных центрах и Минске пройдет финал республиканского правового турнира. "Центральная площадка проекта будет работать в Минске на базе юридического факультета Белорусского государственного университета. Она объединит полуфиналистов проекта из столицы и Минской области. Еще пять площадок подключатся из областных центров с помощью Zoom-трансляции. В общей сложности на победу в правовом турнире претендуют 115 старшеклассников, - отметила координатор проекта. - Во время торжественной церемонии открытия республиканского финала состоится перекличка регионов, ведущие назовут имена семи юных правоведов, которым предстоит проявить свои знания и волю к победе, в адрес ребят прозвучат напутственные слова от организаторов и почетных гостей".

Финальный тур проекта пройдет в онлайн-формате в режиме реального времени с трансляцией происходящего на экран. "Претендентам на победу предстоит ответить на 17 вопросов тестовых заданий различного уровня сложности, связанных с государственным устройством и властью, правовыми основами государства, историей права, ответственностью за правонарушения, молодежной политикой. Победу одержит финалист, набравший наибольшее количество правильных ответов. При равном количестве баллов решающим критерием для определения победителя станет время, - добавила Вероника Пашурина. - Во время торжественной церемонии подведения итогов ребят ожидают приятные сюрпризы от наших партнеров".

Организаторы турнира - Белорусский республиканский союз молодежи и Национальный центр правовой информации при поддержке Министерства образования и Белорусского республиканского союза юристов. Новый информационно-образовательный проект для старшеклассников направлен на повышение интереса школьников к законодательству и разъяснение правовой культуры в молодежной среде. Он реализуется в рамках соглашения БРСМ и НЦПИ о сотрудничестве.-0-