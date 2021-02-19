19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 160 новых месторождений открыли в Беларуси за пять лет, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на итоговом заседании коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние пять лет открыто 165 новых месторождений, но только 90 из них разрабатываются. Это вопрос к местным органам власти, да и к Минприроды и другим госорганам не в меньшей степени. Это наша возможность развивать территории, создавать новые рабочие места, формировать добавленную стоимость и улучшать жизнь наших людей. Поэтому наряду с расширением географии поиска новых месторождений важна масштабность проведения таких работ, что позволит обеспечить привлечение инвесторов и организацию производств", - сказал Андрей Худык.

По его словам, в прошедшей пятилетке в Беларуси был обеспечен прирост запасов нефти, силикатного, кварцевого и строительного песка, калийных солей, песчано-гравийно-валунного материала, строительного камня, торфа, сапропеля, пресных и минеральных вод. "Кроме того, выявлены новые для страны виды полезных ископаемых - базальты и туфы, которые являются важным сырьем с точки зрения импортозамещения и по своему качеству аналогичны ввозимому из Украины и России сырью", - отметил министр.

Также проведены работы по повышению уровня геологической изученности страны, выполнению регионального картирования.-0-