24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 160 профсоюзных первичек создано в системе здравоохранения за год, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Вячеслав Шило отметил, что организационно профсоюз укрепляется как за счет повышения его авторитета и влияния в обществе, так и за счет привлечения новых членов. В связи с этим профсоюз проводил активную работу по созданию первичных профсоюзных организаций. "Итогом данной работы в 2021 году стало создание 167 первичных профсоюзных организаций, из них 156 - в организациях, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, 11 - осуществляющих иные виды деятельности", - сказал он.
При этом 94 организации, или 56,2% от общего количества, созданы в Минской городской организации.
По словам председателя Белорусского профсоюза работников здравоохранения, стоит задача по укреплению профсоюзных рядов в частных структурах. Для этого, считает он, необходимо совершенствовать систему мер, форм и методов работы, повышать авторитет и влияние профсоюзных организаций в трудовых коллективах.
Одной из ключевых мотиваций в этих вопросах является заключение коллективных договоров в организациях негосударственной формы собственности, заметил Вячеслав Шило. За 2021 год в этих организациях заключено 29 коллективных договоров. На 1 февраля 2022 года коллективные договоры не заключены в 30 организациях негосударственной формы собственности.
"Территориальным комитетам профсоюза необходимо продолжать активную организационно-методическую работу среди частных организаций по заключению в них колдоговоров, так как эта мотивация - самая перспективная, ориентированная на основную, защитную, а не вторичные функции профсоюза, и только колдоговор может реально защитить работника в трудовых отношениях", - отметил Вячеслав Шило.-0-