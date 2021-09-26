26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минздрава.

"Более 2 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,57 млн человек прошли полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, прошли полный курс вакцинации в Брестской области более 193,1 тыс. человек, Витебской - более 166,1 тыс., Гомельской - более 279,5 тыс., Гродненской - более 169,6 тыс., Минской - более 183,9 тыс., Могилевской - более 178,6 тыс., в Минске - более 351,4 тыс.

Также более 48,4 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации, добавили в Минздраве.-0-