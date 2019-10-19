Более 2 млн белорусов приняли участие в онлайн-переписи

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В онлайн-переписи населения в Беларуси приняли участие 2 млн 23,989 тыс. человек. Всего в переписи по состоянию на 9.00 19 октября приняли участие 4 млн 836 тыс. белорусов. Такая информация размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Онлайн-перепись прошла с 4 по 18 октября. Пользователи интернета могли заполнить анкету самостоятельно по адресам www.перепись.бел и www.census.by , используя при этом ресурс межбанковской системы идентификации.

С 4 октября начали работу стационарные участки (всего их 644), на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами, а также графиком работы. Эти пункты будут доступны весь период переписи - до 30 октября. Переписаться можно на любом стационарном участке независимо от места жительства. Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.

Одна из главных задач переписи - узнать максимально точное количество населения страны. Белстат рассчитывает, что с использованием всех нынешних новаций получится переписать максимальное количество людей. На 1 августа в Беларуси проживали 9 млн 454,1 тыс. человек.-0-