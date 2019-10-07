Более 2 тыс. беременностей сохранили в Беларуси в 2018 году благодаря предабортному консультированию

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. беременностей сохранили в Беларуси в 2018 года благодаря предабортному консультированию. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Легкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предабортное консультирование было введено с 2014 года. Работа выстроилась достаточно хорошо. Об этом говорит результат 2018 года, когда 22% женщин, которые обратились за искусственным прерыванием беременности в организации здравоохранения, приняли другое решение. Сохранено более 2 тыс. беременностей. В дальнейшем родились дети", - сказала Людмила Легкая.

Сегодня 100% белорусок имеют доступ к дородовому и послеродовому медицинскому обслуживанию, более 97% мам встали на учет по беременности до 12 недель, 100% родов проводится при качественном квалифицированном родовспоможении. Практически все родильные дома работают по системе совместного пребывания матери и ребенка. А в 2018 году был утвержден регламент посещения родильных домов и акушерских отделений. И сегодня в каждый роддом могут прийти все члены семьи и навестить маму и ребенка.

Такие меры позволили достичь хороших результатов: это низкие показатели младенческой смертности (в 2018 году было 2,5 промилле), смертности детей в возрасте до 5 лет (3,4 промилле). Выросла выживаемость с экстремально низкой массой тела, в настоящее время она составляет более 80%. Снижается степень тяжести детской инвалидности. С 2015 года ежегодное снижение степени тяжести составляет около 3%.

Однако работа продолжается. Приоритетным направлением системы здравоохранения является сохранение и укрепление репродуктивного здоровья семейных пар. В частности, в ближайшее время много внимания будет уделяться здоровью мужчин, так как "уже сегодня причиной примерно 40% бесплодия супружеских пар стал именно мужской фактор", отметила специалист.

Те пары, которым так и не удалось самостоятельно зачать ребенка, могут воспользоваться ЭКО. По словам Людмилы Легкой, в прошлом году в Беларуси родилось около тысячи детей с помощью этого метода, эффективность ЭКО составила чуть более 43%. -0-