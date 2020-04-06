6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 лесных пожаров произошло в Беларуси за сутки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Должностные лица государственной лесной охраны продолжают бороться с пожарами. Только за прошедшие сутки в лесном фонде Минлесхоза ликвидировано 21 возгорание общей площадью около 70 га. Наибольшее количество случаев произошло в Гомельской и Брестской областях: 8 и 7 пожаров соответственно. Основной причиной возгораний стал человеческий фактор - переход огня в лесной фонд при выжигании сухой растительности на землях иных категорий", - рассказали в пресс-службе.

Всего с начала года зафиксирован 181 лесной пожар. Общая площадь возгораний превысила уже 400 га. Наиболее напряженная ситуация складывается в южных регионах страны. Так, в Брестской области произошло 87 пожаров, в Гомельской - 57.

С наступлением пожароопасного сезона государственная лесная охрана перешла на усиленный режим несения службы. Для ликвидации лесных пожаров в министерстве создано 257 пожарно-химических станций, а также 663 пункта противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения.

"Из-за недостатка влаги в почве в отдельных лесхозах в ближайшие дни может установиться высокий класс пожарной опасности. Это в свою очередь может привести к введению ограничений на посещение лесов. Как показывает практика, подобная мера позволяет не только обеспечить безопасность граждан и сохранность их имущества, но и предотвратить значительное количество лесных пожаров", - отметили в пресс-службе.

Министерство лесного хозяйства призывает соблюдать требования пожарной безопасности при посещении лесов.-0-