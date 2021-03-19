Более 20 руководителей госорганов повысили квалификацию в университете МЧС

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение квалификации в дистанционном формате на базе системы дистанционного обучения Университета гражданской защиты МЧС по направлению "Защита от чрезвычайных ситуаций" прошли 26 руководителей департаментов, управлений и отделов из шести министерств. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

Специалисты из Министерства финансов, Министерства образования, Министерства по налогам и сборам, Министерства лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства юстиции в электронном кабинете дистанционного курса в течение трех недель самостоятельно изучали учебные материалы, проходили тестирование, консультировались с преподавателем и успешно сдали квалификационный экзамен.

Во время учебы слушатели изучили вопросы организации инженерной защиты населения, пожарной и промышленной безопасности, повышения устойчивости функционирования отраслей экономики и субъектов хозяйствования в условиях чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, входящими в состав государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, порядок действий персонала, органа или организации при введении различных режимов функционирования системы, организацию и проведение эвакуационных мероприятий во время чрезвычайных ситуаций.

Созданная университетом МЧС возможность повысить свою квалификацию дистанционно позволяет слушателю курса проходить обучение с минимальным отрывом от исполнения им обязанностей.

Кроме того, руководители познакомились со спецификой организации образовательного процесса, а также возможностями Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС. Работники центра продемонстрировали более 30 интерактивных площадок, экспозиции которых построены с максимальной передачей реальности с использованием современных информационных технологий, цифровой среды, технологий дополненной и виртуальной реальности.

Начальник Университета гражданской защиты Иван Полевода в Образовательном центре безопасности жизнедеятельности МЧС вручил слушателям свидетельства о повышении квалификации.-0-