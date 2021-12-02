Более 200 молодых ученых обсудят экологические проблемы в БГУ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 молодых ученых из четырех стран обсудят актуальные экологические проблемы в БГУ. Двухдневная международная научная конференция открылась сегодня в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Участниками форума стали 230 студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников научно-исследовательских организаций и предприятий экологического и медико-биологического профиля из Беларуси, России, Италии и Польши.
Эксперты поднимут социально-экологические и этико-педагогические проблемы современности, вопросы медицинской экологии, экологической и радиационной безопасности, экологического образования, биомониторинга, менеджмента, аудита, информационных систем и технологий в экологии.
Темы докладов затронут актуальные проблемы здоровья человека, животного и растительного мира. Участники рассмотрят "Устойчивость к антибиотикам Lactobacillus, Bifidobacterium и Bacillus", "Гены серотонинегической системы и их влияние на психоэмоциональное состояние человека", "Основные проблемы инвазивных видов животных в Беларуси", "Влияние пищевых отходов на окружающую среду".
Обсуждение состоится на английском языке.
Также в рамках научного мероприятия развернется дискуссия на тему "Опыт подготовки специалистов второй ступени высшего образования (магистратура) на базе МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ для граждан КНР". Кроме того, заведующие кафедрами ЮНЕСКО Беларуси расскажут о результатах работы по направлению "Образование и экология".
По итогам работы конференции опубликуют сборник научных материалов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ. Организаторами научной конференции выступают МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ, министерства образования, природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Общественный совет базовой организации по экологическому образованию стран СНГ.-0-