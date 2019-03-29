Более 200 школьников Беларуси и России собрал в Минске молодежный форум Союзного государства

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В молодежном форуме "Вместе" - "Разам", посвященном Дню единения народов Беларуси и России, который проводится в Минске 29-31 марта, принимают участие более 200 школьников из двух стран, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по воспитательной работе Минского государственного Дворца детей и молодежи Саида Вафина.

Мероприятие организовано в четвертый раз и собирает разную целевую аудиторию - школьников из детских объединений и общественных организаций, танцевальные и песенные коллективы. В этом году на площадке Дворца детей и молодежи встречаются представители Российского движения школьников Ленинградского областного центра развития дополнительного образования детей "Ладога" и пионерской организации Минска.

Приглашены на встречу ветераны и участники Великой Отечественной войны, гости из комитета по образованию Мингорисполкома, представительства Россотрудничества и Московского центра международного сотрудничества в Беларуси, Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при посольстве России, молодежного социально-культурного общественного объединения "Русь молодая" и др.

Минские школы и дружины, которые являются победителями республиканских пионерских конкурсов, организуют мастер-классы, творческие встречи и интерактивные площадки, посвященные темам лидерства, развитию и активизации волонтерского и детского общественного движения. Участники форума возложат цветы к монументу Победы и памятному знаку в честь освобождения Ленинграда, побывают в музее Великой Отечественной войны.

Программа также включает посещение этнографического музея, знакомство с экспозицией, рассказывающей о народном быте Беларуси, на базе столичной гимназии №31, музея имени Батальона Белорусских орлят средней школы №67, мемориального комплекса "Хатынь". Торжественная церемония открытия форума состоится сегодня в 13.30 в государственном Дворце детей и молодежи.

Организаторами форума выступают комитет по образованию Мингорисполкома, Минский государственный дворец детей и молодежи. Мероприятие направлено на воспитание молодежи в духе сохранения исторической памяти и преемственности поколений, развитие культурного потенциала, содействие реализации творческих способностей и гармоничному развитию молодых талантов.

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. К этой дате на территории обеих стран проводятся различные конференции, форумы, праздничные концерты и другие мероприятия, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, а также молодежь.-0-