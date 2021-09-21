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Общество
21 сентября 2021, 22:00

Более 200 школьников из Беларуси и России состязаются на спартакиаде СГ в Орше

21 сентября, Минск /Корр БЕЛТА/. Более 200 школьников из Беларуси и России состязаются на спартакиаде Союзного государства "Олимпийские надежды", которая 18-23 сентября проходит в Орше. Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в представительстве Постоянного комитета Союзного государства в Минске.

В этом году в рамках спартакиады предусмотрена организация четырех комплексных спортивных мероприятий (этапов) -  в городах Орша, Волжский, Гомель и Смоленск. Всего в четырех мероприятиях спартакиады 2021 года планируется участие 928 человек, в том числе 792 человека - юные спортсмены-участники соревнований (школьники, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, студенческая молодежь).

В Орше сейчас проводится как раз первый этап союзной спартакиады. В ее программу включены соревнования по хоккею с шайбой (мальчики - 8 команд) и по волейболу (девочки - 8 команд). Всего в мероприятиях спартакиады принимают участие 228 человек, в том числе 198 юных спортсменов из России и Беларуси в возрасте 12-14 лет.

В составе делегации Республики Беларусь принимают участие юные спортсмены из Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска.

От Российской Федерации принимают участие команды из Пензенской, Челябинской, Смоленской областей, Краснодарского края, Сахалинской области, Республики Татарстан, Республики Северная Осетия - Алания, Республики Коми.

Соревнования по хоккею проводятся на спортивной базе хоккейного клуба "Локомотив - Орша", соревнования по волейболу - в спортивном комплексе "Олимпиец".

Торжественное открытие спартакиады состоялось 18 сентября во дворце культуры "Орша". В тожественной церемонии принимали участие руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь  Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Оршанского райисполкома Виктор Колочев, руководитель российской спортивной делегации - представитель Министерства спорта Российской Федерации Ольга Кныш.

Помимо соревновательной части для участников спартакиады запланирована обширная культурно-развлекательная программа (пешеходная экскурсия по Орше, автобусная экскурсия "Орша-Копысь-Левки", боулинг, массовое катание на коньках, "Вечер дружбы", дискотека).

Торжественное закрытие спартакиады состоится 23 сентября.

В представительстве Постоянного комитета Союзного государства в Минске также отметили, что с октября по ноябрь 2021 года запланировано проведение еще трех этапов спартакиады. В частности, это спартакиада Союзного государства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и учреждений профессионально-технического и среднего специального образования "Мы выбираем спорт!" (4-9 октября, г.Волжский Волгоградская область; легкая атлетика, плавание, футбол). Это также спартакиада Союзного государства среди студенческой  молодежи  

(1-6 ноября, Гомель; настольный теннис, бадминтон, легкая атлетика). А еще спартакиада школьников России и Беларуси, проживающих в сельской местности (15-20 ноября, г. Смоленск; лыжные гонки, баскетбол, волейбол).

Спартакиада Союзного государства для детей и юношества является ежегодным комплексным мероприятием в сфере физической культуры и спорта и проводится ежегодно с 2003 года в соответствии с решением Совета Министров Союзного государства. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Союзного государства. Государственными заказчиками спартакиады являются Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и Министерство спорта Российской Федерации. Государственный заказчик-координатор - Министерство спорта Российской Федерации.

Основные задачи спартакиады: развитие детско-юношеского физкультурно-спортивного движения в рамках Союзного государства; физическое, нравственное, патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения; укрепление дружественных связей детей и молодежи Республики Беларусь и Российской Федерации; укрепление связей между ведомствами и учреждениями Союзного государства, развитие межрегиональной интеграции в сфере физической культуры и спорта; пропаганда здорового образа жизни.

До 2012 года в рамках спартакиады ежегодно проводилось два мероприятия (одно на территории России, второе - в Беларуси). Начиная с 2012 года спартакиада может включать до четырех мероприятий (два для детей, два для юношества, по летним и зимним видам спорта).

В соревнованиях спартакиады принимают участие дети, подростки и студенческая молодежь в возрасте от 8 лет до 21 года, обучающиеся в образовательных учреждениях Беларуси и России и прошедшие отбор государственными заказчиками по результатам национальных спортивных соревнований. В программу спартакиады могут включаться олимпийские и неолимпийские виды спорта, а также подвижные игры и специальные мероприятия по тематике Союзного государства, истории белорусского и российского спорта, организованный досуг участников.

За годы проведения в 50 комплексных мероприятиях спартакиады приняли участие около 13 тыс. студентов и школьников из Беларуси и России (состоялись соревнования по более чем 30 видам спорта).

Мероприятия спартакиады в 2019-2020 годах были включены в план мероприятий Союзного государства, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2019 году этапы спартакиады состоялись в Дмитрове, Бресте, Молодечно, Сочи (в них приняли участие 912 человек).-0-

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