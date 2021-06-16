Более 200 студотрядовцев будут работать летом на предприятиях "Беллегпрома"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предприятиях "Беллегпрома" в этом году планируют трудоустроить более 200 ребят из студенческих отрядов, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Марина Васькевич.

"На предприятиях концерна в нынешнем году планируем трудоустроить более 200 молодых людей. Ребята будут работать непосредственно на производстве, а также на социальных объектах организаций - в оздоровительных лагерях, точках общепита", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, представители сразу двух производственных отрядов - "Модный стиль" и "ШиК" - из числа учащихся Минского государственного профессионально-технического колледжа швейного производства уже приступили к работе в столице. Они трудятся на производстве кожгалантерейных изделий в ОАО "Галантэя" и головных уборов в ЗАО "Фабрика головных уборов "Людмила". "В свободное время студотрядовцы делятся друг с другом впечатлениями о работе, первых пробах в профессиональной деятельности, а также разрабатывают и проводят развлекательные отрядные мероприятия", - добавила Марина Васькевич.

В концерн "Беллегпром" входят 73 организации, 59 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Продукция поставляется в более чем 50 стран.-0-