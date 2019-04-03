Более 21 тыс. ВИЧ-инфицированных зарегистрировано на 1 марта в Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 марта зарегистрировано 21 160 ВИЧ-инфицированных, сообщил заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска, главный внештатный специалист Минздрава по оказанию медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией Олег Скрипко, передает корреспондент БЕЛТА.

Если сопоставлять с ситуацией в соседних странах, в Беларуси процент инфицированных значительно ниже, отметил Олег Скрипко. Ситуация контролируема, добавил он.

Традиционно больше всего людей с ВИЧ проживает в Гомельской области, затем следуют Минск и Минская область. На долю мужчин приходится более 60% всех случаев. Что касается возрастного состава, основная масса людей с ВИЧ - в группе от 15 до 49 лет, это около 90%. Как свидетельствует статистика, есть случаи, когда заболевают люди и в более старшем возрасте. Так, из зарегистрированных в январе-феврале на возрастную группу старше 60 лет пришлось 4,5%.

В 34% случаев причиной инфицирования стало потребление инъекционных наркотиков, на половой путь приходится 64%.

В Беларуси с 1 января 2018 года реализуется стратегия всеобщего доступа к лечению. Сейчас лечение получают около 16 тыс. человек, или 75% инфицированных. Соответствующая подпрограмма госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы" предусматривает достижение этого показателя на конец текущего года. "То есть фактически мы идем с небольшим опережением. К концу 2020 года в госпрограмме стоит показатель 80%, поэтому, возможно, нам удастся даже больше, - сказал Олег Скрипко. - Стремимся к тому, чтобы реализовать цель элиминации ВИЧ-инфекции к 2030 году как проблемы здравоохранения".-0-