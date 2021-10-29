Более 2,17 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млн 845 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 178 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 267,7 тыс. человек, Витебской - более 228,8 тыс., Гомельской - более 398,4 тыс., Гродненской - более 258,1 тыс., Минске - более 440,3 тыс., Минской области - более 263,4 тыс., Могилевской - более 264,7 тыс.

Также сообщается, что свыше 56,4 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.-0-