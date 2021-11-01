Более 2,21 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млн 882 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19. При этом более 2 млн 214 тыс. человек уже прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В пресс-службе также напомнили, что узнать о ближайшем пункте вакцинации можно по специальной карте на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Пункты вакцинации работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, здравпунктах предприятий, территориальных центрах социального обслуживания населения и в метро. В сельской местности работают мобильные бригады.-0-