Более 25 тыс. человек примут в этом году на бюджет в средние специальные учебные заведения

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 25 тыс. человек планируется принять на бюджет в средние специальные учебные заведения Беларуси в этом году. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко сегодня во время первого заседания госкомиссии по контролю за вступительными испытаниями, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прием документов на получение среднего специального образования будут осуществлять 193 ссуза. За счет средств бюджета планируется принять почти 25,6 тыс. человек, что на 1,7% превышает план приема 2019 года. На платной основе планируем принять более 14 тыс. учащихся, что меньше прошлогоднего плана", - сказал Игорь Карпенко.

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