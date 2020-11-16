Более 2,5 тыс. студентов медвузов направлены в поликлиники и больницы

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. студентов старших курсов медицинских университетов Беларуси привлечены к участию в оказании медицинской помощи. Соответствующий приказ подписан в Министерстве здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве отметили, что такая практика в медицинских университетах традиционна. Осенью или весной, с учетом ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, студенты старших курсов, которые получают высшее образование по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-психологическое дело", направляются в организации здравоохранения для участия в оказании медпомощи населению.

Сроки, в которые студентов планируют привлекать к участию в оказании медпомощи, будут определены в каждом университете - в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

В Минздраве также напомнили, что прошлой весной студенты старших курсов и интерны уже помогали старшим коллегам в борьбе с COVID-19.

Руководству университетов поручено обеспечить условия для самостоятельного освоения студентами пропущенного содержания образовательных программ. Оставшиеся до сессии темы курсов нужно освоить самостоятельно - в свободное от работы время.

Для подготовки студентов к работе с COVID-19 во всех университетах организованы временные симуляционные центры имитации красной зоны. Это необходимо для отработки навыков оказания помощи пациентам с COVID-19, обучения правильному применению СИЗов.

На период участия в оказании медпомощи со всеми студентами, допущенными к этой работе, должны быть заключены трудовые договоры. Студентам предоставляют право работать на должностях медработников, соответствующих уровню их теоретической подготовки и практических навыков. Оплата будет производиться согласно занимаемой должности. Надбавка за работу в условиях, связанных с COVID-19, также положена.

Руководители учреждений здравоохранения совместно с ректорами медуниверситетов обязаны принять меры по обеспечению студентов, допущенных к оказанию медпомощи населению, необходимыми СИЗами.

Помощь практическому здравоохранению со стороны студентов будет засчитана как производственная практика, а также учтена при распределении выпускников на рабочие места и студентов 5 курсов в субординатуру.

Порядок привлечения студентов к оказанию медпомощи определен постановлением Минздрава от 29 сентября 2020 года №143 "О порядке привлечения обучающихся к участию в оказании медицинской помощи пациентам и занятию деятельностью, связанной с обращением лекарственных средств, фармацевтических субстанций и лекарственного растительного сырья, и об особенностях прохождения практики студентами учреждений высшего образования, осуществляющих обучение по профилю образования "Здравоохранение".-0-