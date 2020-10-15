Более 250 новых разработок НАН ежегодно внедряют в производство

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в производство внедряют более 250 новых разработок Национальной академии наук, сообщил сегодня журналистам главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот год выдался непростым из-за пандемии, но белорусские ученые продолжают полноценную работу. Национальная академия наук сегодня является научно-производственной корпорацией. В ее состав входят около 70 научных организаций и около 40 научно-производственных. В настоящее время на базе наших организаций функционирует более 150 производств различного масштаба: лаборатории, опытно-промышленные участки и полноценные заводы. Ежегодно по разработкам НАН внедряют более 250 новшеств. Сейчас мы готовим сборник, где будут отражены все разработки, внедренные за 2019 год", - сказал Андрей Иванец.

Национальная академия наук наладила тесное сотрудничество с различными министерствами. "Например, НАН осуществляет научное сопровождение агропромышленной отрасли. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и продовольствия основано на широкой кооперации. С Минздравом мы работаем не только в области создания новых фармацевтических препаратов, разработки генетических технологий, использования стволовых клеток, но и в сфере построения электронного здравоохранения. Именно НАН - разработчик электронного рецепта, единой компьютеризированной системы медперсонала", - отметил главный ученый секретарь.

НАН сотрудничает и с Министерством промышленности. Действует совместный научный совет с Белорусским автомобильным заводом. Ученые выполняют расчеты на прочность и долговечность, разрабатывают специальные марки стали, создают системы моделирования управления. "Научный совет имеется и с Минским автомобильным заводом. Мы активно принимаем участие в разработке низкопольного автобуса, создании отечественного электробуса. Сотрудничаем и с БМЗ: научное обеспечение вносит серьезный вклад в номенклатуру продукции", - добавил Андрей Иванец.-0-