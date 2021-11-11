11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,6 тыс. детей и подростков с сахарным диабетом наблюдаются у эндокринологов Беларуси, сообщила журналистам детский врач-эндокринолог эндокринологического отделения ГУ "Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения" Наталья Окулевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о сахарном диабете у детей, то большинство наших пациентов имеют первый тип. С момента манифестации заболевания они, как правило, сразу получают инсулинотерапию, потому что наиболее частый тип сахарного диабета у детей - инсулинозависимый", - сказала Наталья Окулевич.

На сегодня, по статистическим данным, в Беларуси под наблюдением детских эндокринологов состоит более 2,6 тыс. детей и подростков с сахарным диабетом, у 98% из них - диабет первого типа. Впрочем, все чаще у детей и особенно подростков регистрируется диабет второго типа, отметила врач.

По ее словам, все дети с сахарным диабетом первого типа обеспечены аналогами инсулина. В Беларуси с момента манифестации заболевания могут быть предложены различные варианты аналогов инсулина в зависимости от течения заболевания.

На базе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения работает республиканский центр эндокринологии, где консультируют детей и подростков со всех регионов страны.-0-