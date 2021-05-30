Более 2,7 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 16.00 30 мая, на границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают более 2,7 тыс. фур. Это следует из данных, размещенных на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 310 грузовиков, "Урбаны" - более 370.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 180 большегрузов, "Котловка" - более 370, "Каменный Лог" - более 470, "Бенякони" - более 340, "Привалка" - более 250.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" стоят более 190 грузовиков, "Берестовица" - более 80, "Козловичи" - более 150.-0-