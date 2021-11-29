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29 ноября 2021, 15:52

Более 2,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Медики рекомендуют пациентам с ВИЧ-инфекцией пройти вакцинацию против COVID-19
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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 3 млн 548 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 805 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на 26 ноября бустерная вакцинация проведена более 77,5 тыс. человек.

Полный курс вакцинации прошли более 90% работников системы здравоохранения, более 69% работников учреждений образования, более 80,3% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников, а также 95,5% людей старше 18 лет, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

Завершили вакцинацию около 54% людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, более 40% работников торговли и общественного питания, транспортных организаций, службы ЖКХ (включая энерго- и водообеспечения), более 50% - сферы бытового обслуживания, учреждений культуры и спорта. Вакцинация населения продолжается.

Получить ответы на наиболее частые вопросы по вакцинации против COVID-19 можно в рекомендациях, размещенных на интернет-сайте Министерства здравоохранения Беларуси.-0-

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