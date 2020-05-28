Более 3 тыс. иностранцев ежегодно приобретают белорусское гражданство

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. иностранцев и лиц без гражданства ежегодно приобретают белорусское гражданство. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Бегун проинформировал, что в среднем более 3 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства ежегодно приобретают белорусское гражданство в упрощенном порядке.

"Мы надеемся, что в связи с либерализацией определенных норм законодательства количество лиц, которые будут натурализироваться, увеличится", - сказал представитель МВД.

Речь идет о поправках в закон о гражданстве Республики Беларусь. Сегодня законопроект обсудила Постоянная комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей. Алексей Бегун отметил, что проект содержит целый ряд новелл, связанных с либерализацией процедуры приобретения белорусского гражданства.

Как сообщалось, упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. Срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, сокращается с 7 до 5 лет.

Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее 3 лет. Предполагается, что упрощенный порядок распространят на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее 3 лет, имеют детей, граждан Беларуси.

Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве в упрощенном порядке для лиц, достигших 18-летнего возраста, вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь.

Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению.

Расширен также перечень оснований для отказа в прекращении белорусского гражданства. Авторы законопроекта предлагают распространить это не только на обвиняемых, но и на подозреваемых по уголовным делам. По словам парламентария, это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания.

Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.-0-