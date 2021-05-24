Более 300 организаций в Беларуси готовы трудоустроить учащихся без господдержки

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси формируется перечень организаций, готовых принимать на временные рабочие места учащихся без поддержки государства. Об этом сообщила сегодня консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Наталья Лобачева на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"Органами по труду сформированы перечни организаций, готовых в летний период 2021 года принимать на работу молодежь без финансовой поддержки государства. Перечень организаций размещается и еженедельно актуализируется государственной службой занятости, есть на сайтах местных органов власти. Эти сведения доводятся и до учреждений образования, - сказала Наталья Лобачева. - На 20 мая о возможности обеспечить временную занятость молодежи в летний период проинформировали более 300 организаций, которые готовы предоставить для этих целей более 5 тыс. вакансий".

Это в основном предприятия торговли, общественного питания, "Белсоюзпечать", отделения "Белпочты", лесхозы, фермерские хозяйства, некоторые учреждения здравоохранения и т.д.

Все эти вакансии должны быть заявлены в службу занятости, туда и нужно обратиться молодому человеку, чтобы получить направление (если, конечно, он не узнал о вакансии из других источников). С ребятами заключаются соответствующие договоры, то есть на них распространяется и трудовое законодательство, и нормы законодательства об охране труда.-0-

Фото Андрея Покумейко