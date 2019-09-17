Более 300 почетных доноров наградили в Минске

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 почетных доноров крови и ее компонентов наградили в Минске, им вручены знаки отличия Минздрава "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь", сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Владимир Сорокин.

Нагрудным знаком награждаются доноры, которые сдали кровь не менее 20, а плазму, лейкоциты, тромбоциты - не менее 40 раз безвозмездно. Если донации платные, для получения знака кровь нужно сдать не менее 40 раз, а компоненты - 80.

"Отрадно, что в Беларуси с каждым годом в семью почетных доноров приходит все больше людей. Это значит, что идеи донорского движения развиваются, а у нуждающихся в лечении компонентами крови больше шансов на выздоровление", - отметил директор РНПЦ Федор Карпенко. Кровь необходима не только в чрезвычайных ситуациях, но и в лечении пациентов с тяжелыми заболеваниями. Кровь одного донора спасет жизнь трем нуждающимся.

Ежегодно в Беларуси знаком отличия награждаются около 2,5 тыс. человек. Всего в стране более 66,5 тыс. почетных доноров.-0-