Более 300 студентов из Китая обучаются на англоязычных программах магистратуры в ГГУ им.Ф.Скорины

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 студентов из Китая обучаются на англоязычных программах магистратуры в ГГУ имени Ф.Скорины с начала учебного года 2020/2021. Об этом БЕЛТА сообщил декан факультета психологии и педагогики вуза Владислав Бейзеров.

"С начала учебного года в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины на англоязычных программах магистратуры обучаются более 300 магистрантов из КНР, - сказал Владислав Бейзеров. - Наибольшим спросом среди студентов из Поднебесной пользуются специальности "теория и методика обучения и воспитания", "психология", "экономика", "бухгалтерский учет, анализ и аудит". Магистранты обучаются очно, тем не менее, из-за сложившейся непростой эпидемиологической ситуации занятия преподаватели в первом семестре проводят в онлайн-режиме. Современные технические возможности университета позволяют делать это, сохраняя высокое качество образовательного процесса".

Декан отметил, что образовательное и научное сотрудничество университета и образовательных институтов КНР имеет достаточно длительную историю - китайские студенты и аспиранты начали обучаться в ГГУ несколько десятилетий назад. В 2012 году на базе ГГУ и Нанкинского университета науки и технологий открыты китайско-белорусские научные лаборатории по вакуумно-плазменным технологиям. С конца 2017 года в ГГУ работает первый региональный Институт Конфуция. В этом же году на базе Шанхайского профессионального института индустрии, коммерции и иностранных языков был открыт филиал ГГУ имени Ф.Скорины, где ведется совместная подготовка студентов по специальности "русская филология". В 2019 году при Нанкинском университете науки и технологий открыт Центр изучения Беларуси, а на базе Пекинского политехнического университета создана международная научная лаборатория электромагнитных метаматериалов и технологии многофункциональных плазменных покрытий.

Наличие более 100 договоров с зарубежными партнерами позволяет университету осуществлять многовекторное взаимовыгодное сотрудничество. С 2006 года он входит в ассоциацию "Интер-Академия", объединяющую университеты Европы и Японии. ГГУ имени Ф.Скорины реализует совместные образовательные программы по подготовке магистров, предусматривающие получение дипломов двух вузов, с рядом университетов Японии, Финляндии, Швеции, России, Казахстана. Постоянно осуществляется научное и образовательное сотрудничество по программам Европейского Союза (Horizon 2020, Erasmus+ и др.).

"В рамках международных программ академической мобильности преподаватели и студенты ГГУ имеют возможность повышать свою квалификацию в лучших вузах мира, а также принимать с лекциями ведущих профессоров из университетов стран ближнего и дальнего зарубежья", - подчеркнул декан.

В настоящее время в ГГУ имени Ф.Скорины обучаются более 1 тыс. иностранцев почти из 20 стран мира. Основную массу иностранных студентов составляют граждане Туркменистана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Ирака, Йемена, КНР, Израиля, России, Украины, Вьетнама, Нигерии, Ливии, Ливана, Ганы, Камеруна.

"Высокое качество обучения, развитая современная инфраструктура и уверенное лидерство в национальных и международных рейтингах университетов (в этом году, по версии международного рейтинга Webometrics, ГГУ занимает 4-е место среди университетов Беларуси и входит в число 12% лучших вузов мира) привлекают в университет все большее число иностранных студентов, позволяют заключать взаимовыгодные договоры о сотрудничестве с зарубежными партнерами со всех регионов мира", - подытожил Владислав Бейзеров.-0-