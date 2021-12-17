Более 3,29 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 4 млн 282 тыс. человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 298 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области полный курс вакцинации прошли более 422,1 тыс. человек, Витебской - более 349,1 тыс., Гомельской - более 563,4 тыс., Гродненской - более 394,5 тыс., Могилевской - более 414,7 тыс., Минской - более 424,1 тыс., Минске - более 641,5 тыс.

Также более 92 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации против COVID-19.-0-