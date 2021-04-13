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Общество
13 апреля 2021, 18:09

Более 33 млн деревьев высадили в Беларуси во время Недели леса

Фото из архива
Фото из архива

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 33 млн деревьев высадили в Беларуси во время акции "Неделя леса", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В нынешнем году Неделя леса прошла уже в 14-й раз и была приурочена к Году народного единства. "Всего в акции приняли участие 58 778 человек. Это значительно больше, чем в прошлом году (в 2020-м в акции поучаствовало чуть более 42 тыс. белорусов). Работа волонтеров была организована на 2928 объектах. В основном добровольцы занимались посадкой леса. Всего за 7 дней на 7150 га высажено 33 188 814 деревьев", - рассказали в пресс-службе.

Во время акции добровольцы также занимались уборкой мусора и захламленности (убрано 2 976,54 куб.м), готовили места массового отдыха к летнему сезону (отреставрировано 139 объектов). За Неделю леса по всей стране заложено и несколько десятков памятных аллей.

В нынешнем году наибольшее количество волонтеров трудилось в Минской области (13 150 человек), а в Гомельской было создано наибольшее количество лесных культур (около 12 млн).

Во время акции каждый доброволец в возрасте до 18 лет получил от лесохозяйственных учреждений небольшой сувенир. В ближайшее время лесхозы также поощрят наиболее активные учреждения образования, а Министерство лесного хозяйства выберет победителей конкурса в социальных сетях. Волонтерам предлагалось снять креативные фото и видео, разместить их в своих сетях с хештегами акции. До конца апреля 10 авторов наиболее креативных работ получат памятные лесные наборы от организаторов.-0-

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