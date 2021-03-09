Более 344 тыс. детей планируют оздоровить этим летом

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом этого года предварительно планируется оздоровить более 344 тыс. детей. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Финансирование программ оздоровления на этот год было выделено в полном объеме, поэтому они пока не корректируются. "Мы собрали заявки по республике. Планируется, что более 344 тыс. детей пройдут оздоровление и лечение в период летней оздоровительной кампании", - сказал Геннадий Болбатовский. Большинство из них пройдут оздоровление в лагерях.

На организацию летнего оздоровления центру выделено около Br50 млн средств республиканского бюджета. На сохранение и укрепление инфраструктуры стационарных лагерей и ее подготовку к работе летом планируется выделить около Br15 млн из различных источников финансирования.

Отказов, по словам Геннадия Болбатовского, пока не было. Это касается и общих планов по оздоровлению, в том числе взрослого населения. "Сейчас мы пропагандируем территориальный принцип, чтобы минимизировать перемещение между регионами", - добавил он. Сложнее всего прогнозировать ситуацию с оздоровлением в пяти зарубежных санаториях Беларуси, пока направление туда приостановлено. Высвобожденные деньги пойдут на другие цели - для иных категорий граждан будут приобретены дополнительные путевки для оздоровления на территории республики.

Прошлым летом 173 тыс. учащихся оздоровились в лагерях различного типа с соблюдением необходимых мер безопасности и противоэпидемических мероприятий. При этом путевками были обеспечены все желающие и нуждающиеся в оздоровлении дети. Плановые объемы не доводились - работает заявительный принцип. Спрос нарастал к концу летней оздоровительной кампании. Геннадий Болбатовский добавил, что были единичные завозные случаи инфекции, которые быстро локализовывались.-0-