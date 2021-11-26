Более 370 работников брестской "Фармации" получили матпомощь от профсоюза

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 370 работников брестского РУП "Фармация" получили в этом году материальную помощь от первичной профсоюзной организации, сообщили БЕЛТА в обкоме профсоюза работников здравоохранения.

Общая сумма выплат составила почти Br33 тыс. Без малого половина всех заявлений - обращения членов профсоюза за матпомощью в связи с временной нетрудоспособностью, вызванной перенесенной коронавирусной инфекцией и пневмонией. Общий размер выплат по ним составил более Br21 тыс.

Помимо этого, профсоюзный комитет брестской "Фармации" старается максимально помочь в оздоровлении работников предприятия. В здравницах "Белпрофсоюзкурорта" разработаны специальные комплексы медицинской реабилитации для укрепления иммунитета, восстановления организма, предотвращения осложнения после болезни, в том числе СOVID-19. Такой санаторно-курортный курс с частичной компенсацией стоимости путевок для членов профсоюза прошли более 30 работников аптечной сети. Компенсация стоимости путевки осуществлялась из средств обкома отраслевого профсоюза и профсоюзной первички.

Как отметили в областном комитете БПРЗ, многие побывавшие в санаториях "Буг", "Неман-72", "Летцы" остались довольны результатами курса по оздоровлению легких, в который включены такие процедуры, как парафино-озокеритовые аппликации, хвойные ванны, ручной массаж грудной клетки, ингаляции с лекарственными веществами, лечебная физкультура, арома- и фитотерапия. Разрешение на проведение процедур оформляется врачом после личного осмотра гостя и ознакомления с его санаторно-курортной картой.

Всего с начала года Брестский обком отраслевого профсоюза направил на удешевление путевок для работников в санаториях УП "Белпрофсоюзкурорт" более Br43 тыс.-0-