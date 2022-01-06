Более 3,86 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 млн 915 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 861 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области полный курс вакцинации прошли более 499,5 тыс. человек, Витебской - более 429,6 тыс., Гомельской - более 639,1 тыс., Гродненской - более 468,9 тыс., Могилевской - более 467,9 тыс., Минской - более 487,9 тыс. и Минске - более 775,2 тыс.

Также более 93,4 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 3,7 тыс. подростков 12-17 лет.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 52,6% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 41,3% населения.-0-