Более 40 км границы с Украиной обозначено в Полесском радиационно-экологическом заповеднике

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике продолжаются работы по демаркации границы с Украиной, на местности обозначено более 40 км. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Демаркация белорусско-украинской государственной - очень трудоемкий процесс. Около 250 км государственного рубежа проходят по заболоченной местности, около 200 км - по бровкам мелиоративных каналов, более 120 км - по местности, подвергшейся радиоактивному заражению, - в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике. "На данный момент на территории заповедника уже вынесено на местность около 41 км границы и определены места установки пограничных знаков. Работы на этом участке планируется завершить до конца года", - рассказал начальник управления делимитации и демаркации государственной границы Госпогранкомитета Владимир Коваленко.

Протяженность государственного рубежа на территории Полесского радиационно-экологического заповедника составляет около 120 км. Охраняют границу на загрязненной территории недавно созданные специальные подразделения. Одно из них - пограничный пост "Наровля" Мозырского погранотряда, который приступил к выполнению задач в ноябре 2018 года. Его участок ответственности - более 60 км. В штате подразделения - только военнослужащие-контрактники, давшие письменное согласие охранять границу на территории заповедника. С ними проведены специальные обучающие курсы по специфике службы на территории, подвергнутой радиоактивному загрязнению.

Сотрудники пограничного поста "Наровля" охраняют границу дистанционно, выезжая на загрязненную территорию исключительно для задержания нарушителей законодательства. Подразделение оснащено специальной техникой, защитной одеждой, респираторами, индивидуальными дозиметрами, приборами радиационного контроля. После выполнения задач на территории заповедника техника, снаряжение и специальная одежда подвергается дозиметрическому контролю и дезактивации, а военнослужащие - санитарной обработке.

За последние три года на территории заповедника задержаны 16 нарушителей границы, 6 нарушителей режима границы и 51 - пограничного режима.-0-