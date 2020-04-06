Более 40 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействовано 13 лабораторий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

На стационарном лечении находятся 634 человека. В основном это лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. "Всего за последние двое суток из медучреждений выписаны 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении", - отметили в пресс-службе.

Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.-0-

Пациентов с коронавирусом в Беларуси лечат в соответствии с рекомендациями зарубежных коллег - медик Сейчас в Городской клинической инфекционной больнице Минска находятся пациенты от 17 до 85 лет, у которых подтвержден коронавирус COVID-19. Молодые люди переносят заболевание, как правило, в легкой (стертой) форме. Зачастую они просто носители инфекции.