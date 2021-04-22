Более 400 наименований опасной продукции запретили в I квартале к ввозу и обращению в Беларуси

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 наименований опасной продукции в I квартале 2021 года запретили к ввозу и обращению в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Барташевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, 90% контрольно-надзорных мероприятий - мониторинги, которые носят профилактический характер. "Тем не менее по результатам этих мероприятий выявлялась опасная продукция. В первом квартале в Беларуси запретили ввоз и обращение 408 наименований. Более 30% из них - пищевая продукция, еще около 30% - электротехническая. Также в этом перечне есть товары легкой промышленности, товары для детей, игрушки", - сказал Дмитрий Барташевич.

Кроме того, инспекции Госстандарта отменили около 300 документов об оценке соответствия. "Процедуры оценки соответствия являются, можно сказать, разрешением для выпуска продукции на рынок, поэтому важно осуществлять контроль в этой области - не только документов об оценке соответствия, но и органов по сертификации, лабораторий", - подчеркнул первый заместитель председателя.

Особое внимание уделяется онлайн-торговле, так как через эти каналы продвижения нередко продается небезопасная, не соответствующая требованиям продукция. За I квартал выявлено около 600 нарушений в работе интернет-магазинов, оформлены предписания и ограничения. Деятельность некоторых интернет-магазинов была приостановлена.-0-