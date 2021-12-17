17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 44% белорусов считают, что за прошедший год улучшилась обороноспособность страны. Такие данные социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем" корреспонденту БЕЛТА привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Респондентам предлагалось ответить, как за последний год изменилось положение Беларуси в основных областях жизнедеятельности государства. 44,1% белорусов считают, что улучшилось положение в области укрепления обороны страны, а также культуры, науки, образования (20,7%), законодательства и правопорядка (20,2%), внешней политики (19,5%), соблюдения прав человека (19%), экономических реформ (18,4%), социального обеспечения (18,2%).

"Мы и в других вопросах социсследования увидели очень высокий рейтинг доверия к Вооруженным Силам, армии, к укреплению обороноспособности страны. Это отрадно, и обращает на себя внимание такая позиция", - сказал Сергей Мусиенко.

По его словам, на мнение белорусов, в том числе, оказали воздействие последние события. "Не надо сбрасывать со счетов тех беженцев, которых мы увидели на улицах своих городов. Они же бегут от войны. И начинаешь это проецировать на себя: а как нам быть? Лучше укрепить свою страну, безопасность, чтобы не произошло такого. И эта ненужная агрессия со стороны НАТО, подтягивание войск к нашей границе… Против безоружных детей и женщин выставлены воинские контингенты с тяжелой техникой. Люди это все понимают, как и роль армии в укреплении обороноспособности страны", - отметил руководитель Аналитического центра EcooM.

Сергей Мусиенко

"Вернулось состояние спокойной, рассудительной белорусской взвешенности. Это очевидно. Нужен какой-то выход, и это референдум, - сказал Сергей Мусиенко. - Ожидание изменений к лучшему, к стабилизации связано и с изменениями Конституции, и с появлением нового органа еще более широкого народного представительства. В анкете красной нитью прослеживается, что не только власть стала больше разговаривать с людьми, но и гражданское общество - политологи, экспертное сообщество. Стали просто выезжать к людям и разговаривать. Такая потребность есть. И это надо продолжать".

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.-0-