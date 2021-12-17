17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60% белорусов доверяют госслужащим и местным органам власти. Такие данные социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем" корреспонденту БЕЛТА привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Согласно результатам исследования уровень доверия граждан государственным служащим составляет 57,3%, местным органам местной власти - 56,8%, Центральной избирательной комиссии - 52,9%, политическим партиям - 31%. Из средств массовой информации телевидению доверяет 52,3% граждан, газетам - 43,3%, сайтам сети Интернет - 20,6%.

"Жизнь за прошедший год показала реальную картину. Есть власть, которая заботится, особенно в ковидный период. Люди видят, что все четко работает. Согласитесь, это видно воочию по клиникам и по текущему положению дел есть разительное отличие в соседних странах. И, конечно, то, что СМИ стали более открыто и оперативно освещать - тоже показатель очень существенный", - сказал Сергей Мусиенко.

Доверие оппозиции по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в феврале 2021 года, снизилось почти в два раза, оказавшись на уровне 8,7%. При этом минимальный уровень доверия оппозиции зафиксирован во всех возрастных группах: у молодежи - 14%, граждан среднего возраста - 6,1%, пожилых людей - 5,2%.

"Много было наносного. Сейчас у людей появилось больше возможностей все посмотреть и сопоставить. Нет ненужного информационного давления. Есть понимание того, что факты играют серьезную роль", - отметил руководитель Аналитического центра EcooM.

Сергей Мусиенко

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологический консорциум ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM провел масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов.

Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.-Э-

Основными источниками получения информации белорусы назвали республиканское ТВ и интернет-СМИ