Более 4,4 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 321 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 447 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 603,2 тыс. человек, Витебской - более 546,4 тыс., Гомельской - более 681,4 тыс., Гродненской - более 528,8 тыс., Могилевской - более 519,6 тыс., Минской - более 583 тыс. и Минске - более 882,4 тыс.

Более 102,4 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одной дозой вакцинированы более 32,1 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 2,5 тыс. - прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одну дозу вакцины получили 56,9% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 47,6% населения.-0-