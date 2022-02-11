Более 4,72 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 490 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 724 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 653,4 тыс. человек, Витебской - более 606,9 тыс., Гомельской - более 713,3 тыс., Гродненской - более 552,4 тыс., Могилевской - более 544,7 тыс., Минской - более 636,7 тыс. и в Минске - более 910,5 тыс.

Более 106,2 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 46,3 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 12,1 тыс. - прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 58,7% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошло 50,5% населения.-0-