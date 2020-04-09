Более 49 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по состоянию на 9 апреля проведено более 49 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"За сутки в стране проводится около 3 тыс. тестов", - проинформировали в пресс-службе. При этом, как отмечают специалисты Института Роберта Коха (Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней), рост числа положительных результатов пропорционален увеличению количества проводимых тестов. В проведении тестирования задействовано 14 лабораторий.

На стационарном лечении находится 1331 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

После прохождения лечения выздоровели 139 человек.

За весь период проведения тест-исследований на COVID-19 зафиксировано 16 смертей. "В основном это пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-службе Минздрава.-0-