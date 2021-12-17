Более 50% белорусов положительно относятся к проведению конституционного референдума

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50% белорусов положительно относятся к проведению референдума по изменению Конституции. Такие данные социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем" корреспонденту БЕЛТА привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Положительно к проведению в стране референдума по изменению Конституции относятся более 50% белорусов (положительно - 32,1%, скорее положительно - 18,7%), нейтрально - 18,9%, скорее отрицательно - 4,9%, отрицательно - 4,7%.

Затруднились ответить - 16%, нет ответа - 0,7%.

По словам Сергея Мусиенко, такая высокая цифра положительного отношения к проведению референдума ожидаема, в том числе это отражение работы СМИ. "Мы четко объяснили необходимость проведения референдума. Сработали диалоговые площадки, которые проходили по всей стране. То есть мы довели эту информацию. Еще, по сути, не объявлена дата проведения, но люди все знают и понимают. И это значит, что цифра будет намного выше ближе к конкретной дате проведения референдума, потому что сейчас предновогодние заботы больше занимают людей. Работа будет продолжаться и, думаю, цифра увеличится", - сказал Сергей Мусиенко.

По его словам, респонденты также позитивно отнеслись к участию в социсследовании. Это в какой-то мере отражение настроений в обществе. "И ход проведения социсследования, и желания людей, которые заполняли анкету, услышать результаты - интерес к тому, как твое мнение соотносится с мнением страны и понимание необходимости этого. Это очень приятно", - отметил руководитель Аналитического центра.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов.

Сергей Мусиенко

Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту.

Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности. -Э-