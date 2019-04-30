Более 50 тыс. человек получили гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку БОКК в 2018 году

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 50 тыс. человек, пострадавших от чрезвычайных и кризисных ситуаций, получили гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку Белорусского общества Красного Креста в 2018 году. Об этом сообщил начальник отдела БОКК по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Виталий Тарашкевич сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"В 2018 году гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку получили более 50 тыс. человек, пострадавших от чрезвычайных и кризисных ситуаций. В том числе помощь в виде ваучеров была оказана 865 переселенцам из Донецкой и Луганской областей Украины, еще 27 переселенцам возместили потраченные средства на медицинские услуги", - отметил Виталий Тарашкевич.
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