16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 58% белорусов поддерживают необходимость изменений в Конституцию. Такие данные социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем", организованного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, озвучил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: нужна ли Беларуси обновленная Конституция? О необходимости данного шага заявляют 58,7%.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания о более частом проведении подобных социологических исследований. В ходе живого обсуждения с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.-0-

Более 63% белорусов планируют принять участие в референдуме по изменению Конституции