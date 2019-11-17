Более 6 тыс. активистов БРСМ работают наблюдателями на избирательных участках

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. активистов Белорусского республиканского союза молодежи работают наблюдателями на избирательных участках, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ, аккредитованный наблюдатель в ЦИК Екатерина Петрашкевич.

"Сегодня более 6 тыс. активистов БРСМ с самого утра находятся на избирательных участках и выполняют ответственную миссию: ведут наблюдение за избирательным процессом. Мы постоянно находимся на связи, в каждом штабе по выборам, в каждом районе, городе организован такой мониторинг", - рассказала Екатерина Петрашкевич.

По ее словам, наблюдатели оперативно передают информацию в областные и Минский городской штабы, и каждые два часа данные поступают в Республиканский штаб союза молодежи по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. "Вся команда наших национальных наблюдателей - это небезразличная к судьбе страны и своего народа активная работающая и студенческая молодежь", - отметила председатель ЦКК БРСМ.-0-