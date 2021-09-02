Более 6 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях БЖД в 2021 году

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях Белорусской железной дороги в 2021 году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Летом действовали 8 таких лагерей: им. Н.Гастелло, "Лесное озеро", "Исса", "Озеры", "Верба", "Лесные дали", "Дубровенка" и "Магистраль". В них отдохнули 6096 детей в возрасте от 6 до 17 лет, что на 2293 ребенка больше, чем в 2020 году.

В оздоровительных лагерях им Н.Гастелло и "Лесное озеро" Минского отделения БЖД и в лагере "Лесные дали" Гомельского отделения БЖД было организовано три смены. Во всех остальных - четыре.

В детских оздоровительных лагерях им. Н.Гастелло, "Исса", "Лесные дали" и "Дубровенка" были созданы профильные отряды для подростков от 15 до 17 лет, в которых ребята знакомились с азами железнодорожных профессий. Кроме того, везде были организованы мероприятия с участием детей, приуроченные к Году народного единства.

"Были приняты все профилактические меры против заноса и распространения COVID-19 в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения, Министерства образования и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению", - отметили в пресс-центре.-0-